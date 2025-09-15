Dybala finisce ko, derby a rischio. Cristante: «Noi poco concentrati»

Doveva essere un pomeriggio pieno di joya' per Paulo Dybala che tornava titolare dopo 6 mesi, ma il destino gli ha riservato un pomeriggio da dimenticare. I 45 minuti col Torino non sono stati da incorniciare, anzi. Parte largo a sinistra poi torna al centro, ma la gabbia di Baroni funziona a meraviglia. Poco prima della fine del primo arriva la doccia fredda. Al 44' dopo un calcio di punizione sente un dolore alla coscia sinistra, rientra negli spogliatoi e dopo un colloquio con lo staff medico decide di non rientrare in campo per non correre rischi. La prima diagnosi ha evidenziato un risentimento muscolare, ma questa mattina effettuerà un controllo in vista del derby di prossima settimana. Filtra ottimismo, ma Gasperini ha preferito non esporsi e ora attende l'esito degli esami: «Ha avuto un piccolo problema fisico, speriamo non sia niente di grave». (...) In caso di forfait della Joya, Gasp dovrà trovare delle soluzioni sul lato sinistro dell'attacco. El Shaarawy è in pole, scalpita Pellegrini. Non c'è solamente Dybala nella lista dei giocatori che non hanno brillato contro il Torino. Passi indietro anche per Bryan Cristante che in coppia con Koné non ha replicato le ottime prestazioni delle prime due giornate. Ma il centrocampista pensa già a voltare pagina: «Siamo carichi per domenica, da domani dobbiamo metterci la testa, questa sconfitta non toglie le certezze delle prime due. E una sfida fondamentale per noi e per la città. Non ho mai segnato alla Lazio? Speriamo di trovare il primo gol». (...)

(Il Messaggero)