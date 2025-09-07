Dybala e Soulé: Gasp a ritmo di tango

IL TEMPO (L. PES) - Dall'Empoli al Pisa, dal sogno alla realtà. Sembrava impossibile, ma ora, forse, ce l'hanno fatta. Dybala e Soulé, amici in campo e nella vita ma quasi mai protagonisti insieme con la maglia giallorossa. Ci aveva provato De Rossi poco più di un anno fa nella triste sconfitta contro l'Empoli, raccogliendo critiche e scarsi risultati. Poche volte Ranieri che dell'equilibrio in campo ne ha sempre fatto una ragione di vita e ora Gasp potrebbe provarci di nuovo.

Il secondo tempo di Pisa, dopo qualche esperimento nelle amichevoli estive, ha mostrato una Roma diversa con i due argentini contemporaneamente in campo. Qualità e fantasia al servizio di una squadra che predilige la fase offensiva pure restando ordinata. Lo scorso anno soltanto 324 minuti insieme senza raccogliere frutti, mentre in soli quarantacinque in questo avvio di stagione è arrivato già un gol, anzi due se non fosse per l'impercettibile quanto fatale tocco di mano di Soulé, ma soprattutto una ventata d'aria fresca all'attacco giallorosso.

Così Gasperini potrebbe riprovarci già col Torino dopo la pausa. El Shaarawy ha dato una mano nelle prime due uscite ma ora che la Joya ha aumentato la tenuta fisica il tecnico di Grugliasco potrebbe tentare di battere Baroni a ritmo di tango, in attesa del rientro di Bailey e anche in vista del derby del 21 settembre dove Dybala non ha mai punto (0 gol con la Roma nelle stracittadine alla sua vittima preferita in Italia) mentre Soulé lo scorso anno tirò fuori il coniglio dal cilindro che mise in salvo l'imbattibilità di Ranieri. Con Ferguson nel ruolo di pivot offensivo i due mancini ex bianconeri potrebbero inventare lasciando spazio alle cavalcate del quinti e attirando su di loro le marcature dei difensori. In Toscana è andato Dybala a giocare sulla sinistra, così come nel test a Trigoria dello scorso giovedì, anche se le indicazioni non sono state molte. Un rischio, certo, per la tenuta dell'equilibrio di squadra, ma Gasp vorrebbe provarci vista la voglia costante di attaccare che ha sempre contraddistinto le sue squadre.

Koné e Cristante hanno dato garanzie nella cerniera mediana e fino a che le gambe reggeranno vedere i due fantasisti sudamericani insieme in azione alle spalle del centravanti è un lusso che possono permettersi poche squadre in Serie A.

Soltanto due volte Dybala e Soulé sono scesi in campo insieme dal primo minuto: oltre a Roma-Empoli, sempre all'Olimpico anche nel match di Europa League contro il Braga e contro il Como, con la Joya, in queste due occasioni, a fingere da falso nove. Diverso sarebbe vederli sulla stessa linea a dialogare, curiosità che tra una settimana potrebbe davvero essere esaudita.

Non resta che aspettare, quindi, mentre i tifosi si godono le prestazioni dei gioielli Koné e Wesley in nazionale così come l'esordio di El Aynaoui. Ma si sa, l'attenzione è tutta per il ritorno del campionato e per la sfida col Toro sono già oltre 60 mila gli spettatori pronti a tifare sugli spalti per l'Olimpico. Il conto alla rovescia è iniziato.