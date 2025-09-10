Dybala dal via con Soulè. Idea Gasp per il Torino

LEGGO (F. BALZANI) - Due facce nuove e un grosso dubbio sulla trequarti in attesa del ritorno di Bailey. Ieri Gasperini, alla ripresa degli allenamenti, ha avuto finalmente a disposizione Tsimikas e Ziolkowski di rientro dalle nazionali e ora punta al tris di vittorie contro il Torino all'Olimpico. Il tecnico è orientato a confermare la formazione che ha battuto Bologna e Pisa, ma a sinistra qualcosa potrebbe cambiare. In questi giorni di sosta, infatti, Dybala ha mostrato segnali confortanti anche dal punto di vista della tenuta atletica. Per questo (ma anche per le doti indiscutibili) la Joya è ora in vantaggio su El Shaarawy per affiancare Soulè e Ferguson in attacco e far dimenticare Sancho una volta per tutte. Si scalda quindi il tandem argentino sulla trequarti. L'esperimento nel secondo tempo della gara con il Pisa d'altronde è andato decisamente bene: Dybala è stata la vera luce della squadra, tanti tocchi (52) e giocate decisive che hanno alzato il livello tecnico e permesso a Soulè di trovare il colpo da tre punti. L'alternativa è lo spostamento di El Aynaoui che però tornerà domani a disposizione dopo gli impegni col Marocco. Il Torino d'altronde è una delle vittime preferite della Joya: 10 gol e 3 assist in 22 partite. Praticamente l'argentino è stato decisivo una volta su due contro i granata. Ma nel prossimo tour de force (6 partite in 22 giorni) saranno preziosi tutti, compreso Tsimikas che insidia Angelino nel ruolo titolare di esterno sinistro. A destra, invece, potrebbe partire Rensch visto che Wesley tornerà solo giovedì dal Sudamerica. Prosegue spedita, infine, la vendita dei biglietti per il derby del 21 settembre. L'entusiasmo ha acceso la corsa ai settori riservati alla Roma e in sole 24 ore sono stati venduti oltre 13 mila biglietti. Si va verso il sold out anche per domenica col Torino: già 61 mila spettatori, restano pochissimi tagliandi in tribuna Montemario.