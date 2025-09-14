Dybala con Soulé: tango a pranzo

Tango a Mezzogiorno all'Olimpico. Questo speriamo: Paulo e Matias ci aspettiamo molto da voi, almeno un grande divertimento. Lo stadio sarà completo, come al solito, perché il pubblico giallorosso, da Mourinho in poi, senza soste, anche con Daniele e Claudio veri romanisti, è stato in questi anni un vero valore aggiunto per la Roma. A sostegno della squadra, anche quando le cose non andavano bene e anche delle casse della società. La

"Rometta" è al quarto posto degli incassi, dopo Inter, Milan e Juve, che hanno altra capienza negli stadi. Più di 55 milioni, il valore di un top player, oppure di un premio per la partecipazione alla Champions. [...]

Nessuno di noi vorrebbe un cartellino rosso sulla parte finanziaria delle Roma, però i talenti che fanno la differenza sono quelli che portano tifosi e famiglie a arricchire le casse della società. [...]

Stasera vorremmo vedere la Roma a punteggio pieno, dopo tre partite. Poi, verranno il derby e la prima trasferta in Europa. [...] Non si offenda il nuovo allenatore, ma il derby è roba da romani e Claudio sa tutto: anche lui ricorda quando la Sud esponeva le foto di tutti i

Capitani romani e romanisti. [...]

(Il Messaggero - P. Liguori)