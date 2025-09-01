Dybala con Soulé: ammirarli in coppia non è più impossibile

C'è chi dice no: cioè, che il buco a sinistra non ci sia. Diciamo che c'è, ma non si vede troppo. Uno specialista da quella parte manca, qualcuno arriverà: non un titolare, ma un calciatore giovane da far crescere come patrimonio tecnico ed economico finanziario. Per ora, visto quanto accaduto a Pisa (e con il Bologna), possiamo pensare che la Roma possa sopravvivere - al momento - dignitosamente e che comunque la nottata l'ha superata. La fascia sinistra è in mani e piedi buoni, quelli di Dybala e Soulé. Impossibile, ma vero, ver-rebbe da dire: nessuno, prima di Gasp, aveva mai ottenuto tanto da entrambi, schierati contemporaneamente. Ci aveva provato De Rossi, per forza, quando gli avevano fatto capire che Paulo sarebbe andato via - e poi è rimasto - e che avrebbero acquistato Soulé; ce l'ha messa tutta anche Ranieri, che ha fatto crescere Matias ma quando ce lo ha avuto a disposizione, ha sempre pre-erito schierare Dybala. Soulé, con sir Claudio, spesso è stato sacrificato nel ruolo di esterno a tutta fascia, che gli ha tolto qualcosa in termini di fantasia ma lo ha formato come calciatore a tutti gli effetti. (...) A Pisa ha giocato Paulo nella parte sbagliata, in futuro capiterà a Soulè, provato spesso da quel lato durante la preparazione e nelle varie amichevoli. (...) Una soluzione che ha funzionato in corsa, chissà se la rivedremo a organico completo, e soprattutto a inizio gara. Si sa, Gasp ama giocare in attacco con gli esterni a piede invertito (la titolarità di E1Sha in queste due giornate di campionato lo dimo-stra), ma ha anche ribadito con forza che i calciatori non devono pensare di giocare in un'aiuola di comfort. (...)

(Il Messaggero)