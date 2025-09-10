Dybala chiede spazio contro il Toro. Ai granata l'unica tripletta "romana"

A distanza di sei mesi dalla sciagurata notte di Bilbao, Paulo Dybala è pronto per tornare dal 1'. Contro Bologna e Pisa ha iniziato ad aumentare i giri del motore e le risposte sono state più che positive. Domenica all'Olimpico arriva il Torino (venduti oltre 61.000 biglietti) e Dybala quando vede il Toro' indossa il traje de luces. Sono ben 10 le reti realizzate contro i granata alle quali vanno aggiunti anche tre assist. Si tratta della terza squadra alla quale ha segna-to di più in carriera dopo Udinese (14), Lazio (11) e Genoa (11). E la metà dei gol sono arrivati con la maglia della Roma: cinque in cinque gare. L'ultimo sotto la gestione Juric nella serata di Halloween, mentre un anno mezzo fa la splendida tripletta allo stadio Olimpico. (...) E Gasp lo vuole gestire per averlo a disposizione per il maggior numero di partite possibili. Il tecnico non vuole sentir parlare di una Roma con e senza Dybala, ma averlo a disposizione fa sempre la differenza. Dybala ha voglia di tornare ad essere decisivo senza pensare al contratto in scadenza a giugno 2026. Ranieri è stato chiaro: «Dipenderà dal campo», l'appuntamento con il procuratore è in programma nelle prossime settimane ma al momento il focus è sulle partite. Anche per riconquistare la nazionale e puntare al Mondiale. Stesso obiettivo di Matias Soulé. I due col Torino partiranno in coppia sulla trequarti, esperimento ben riuscito nel secondo tempo di Pisa. (...)

(Il Messaggero)