Dominguez a un passo dalla Roma

(...) Monta l'interesse della Roma per Benjamin Dominguez. I giallorossi hanno ricevuto il no definitivo di Sancho del Manchester United e faticano a trovare l'accordo con il Chelsea per George. Ecco così che il diesse giallorosso Massara ieri ha avuto nuovi contatti con i vertici rossoblù. Il Bologna ha sei esterni in rosa, due rischiano l'esclusione dalla lista Uefa e Dominguez è uno di questi. Che l'argentino possa non essere felice della situazione è facile da intuire: trattenere un ragazzo scontento o trattenerlo con qualche mal di pancia è il dilemma. Un dilemma che dipenderà dal prezzo, che il Bologna ha fissato nei colloqui di ieri. La dirigenza chiede circa 18 milioni per l'argentino, acquistato per 4,5 milioni un anno fa, più percentuale su futura rivendita. La Roma tratta con la formula del prestito con obbligo, ma gioca su più tavoli: oggi il verdetto, con il Bologna che aspetta la Roma ma è intenzionato a privarsi di Dominguez solo alle proprie condizioni. (...)

(Il Resto del Carlino)