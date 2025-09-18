Domenica fischia Sozza. Al VAR c'è Di Paolo

IL TEMPO (D.R.) - Lazio-Roma è stato affidata a Sozza (sez. Seregno), mentre il Var sarà Di Paolo (sez. Avezzano). Il fischietto lombardo ha anche arbitrato l'ultima stracittadina lo scorso aprile terminata 1-1. Il bilancio per i biancocelesti è 2 vittorie, 3 pari e 2 ko, mentre per i giallorossi il computo totale è positivo: 7 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte in 14 precedenti.

L'ultimo incrocio ha lasciato qualche scoria: in Atalanta-Roma di maggio, in seguito all'intervento del Var per un contatto in area di rigore tra Pasalic e Koné (prima concesso da Sozza e poi tolto), si scatenò una discussione al triplice fischio proprio tra il direttore di gara e Ranieri.

I tifosi laziali hanno storto il naso per il Var. Di Paolo era davanti al monitor in occasione di Lazio-Milan 0-1 (marzo 2024): oltre al rigore negato a Castellanos, i biancocelesti terminarono in otto per le espulsione di Pellegrini, Marusic e Guendouzi. Nella scorsa stagione Di Paolo non è intervenuto sul pugno di Douglas Luiz a Patric, mentre era stato prontissimo a richiamare Sacchi sul rosso a Romagnoli.