Domani Roma-Milan: quasi 1.000 al Tre Fontane

Un giorno al primo appuntamento casalingo della Roma Femminile. Domani alle 15 le giallorosse sfideranno il Milan al Tre Fontane nella seconda partita della Serie A Women's Cup, dopo il debutto vittorioso in casa della Ternana che ha preceduto i due successi in Champions League contro Aktobe e Sparta Praga. I romanisti sono pronti ad accogliere le giallorosse con circa 1.000 tagliandi staccati (non tantissimi in realtà, considerando anche che si tratta di un week-end senza Serie A maschile), ma il numero può ancora crescere prima del fischio d'inizio. [...] In mattinata è prevista la rifinitura al Giulio Onesti, poi le scelte dell'allenatore. «Non vediamo l'ora di tornare al Tre Fontane - ha detto ieri Di Guglielmo a Sky Sport - e personalmente non vedo l'ora che abbiano la possibilità di giocare lì». Al netto dell'atmosfera, è in arrivo una sfida importante: «Giochiamo contro una big e vogliamo vedere a che punto siamo perché sono cambiate tante cose. Rossettini ha portato serenità con la sua umiltà ed esperienza e concetti che lavoriamo per assimilare».

(Il Romanista)