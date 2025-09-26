Difesa pungiball e un Mancini già da record

La miglior retroguardia d'Europa in questo 2025 comincia a prendere pure confidenza con il gol. Oltre ai progressi di Mancini, diventato il terzo difensore con più gol nella storia della Roma, e di Ndicka Gasperini ha trovato in Hermoso e Celik due possibili titolari sul centro-destra. I rincalzi dei due insostituibili, invece, sono due giovani di belle speranze in cerca di minutaggio: Ghilardi e Ziolkowski. Nel frattempo, una Roma che pressa con maggior cautela rispetto al forcing che faceva l'Atalanta e anche a Nizza lo ha dimostrato. Al tecnico, però, non piace questa predisposizione della squadra a diventare una sorta di pungiball, cioè ad abbassarsi e ad incassare i colpi. Vuole una squadra che sappia alzarsi e tenere il pallone anziché indietreggiare.

(corsport)