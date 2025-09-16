Derby tra noiose, dateci la scintilla

Tutto il calcio (o quasi) è noia, tranne lodevoli eccezioni. [...] Il calcio delle romane, poi, non parliamone proprio. Una noia mai vista. Attaccanti in disarmo, ritmi blandi, titic e titoc lontano dall'area, non un centrocampista di genio, non un cambio di passo o un dribbling che faccia sussultare. Squadre tristi, rese tali da un'estate difficile, di insoddisfazioni sparse e latenti che sfociano in un inizio di stagione grigio, con problemi strutturali dalla cintola in su. Così in sei partite complessive, solo 6 gol segnati: 4 la Lazio, 2 la Roma. Apatiche, a dir poco. [...]

Che spreco, che scialo, pensando alla passione divorante di un pubblico che gremisce l'Olimpico o fa esodi in trasferta, per raccogliere solo briciole e bruciori. È quasi un alto tradimento. Né si intravedono soluzioni, visto che gli attaccanti sono quello che sono, su entrambi i fronti, e le gambe pure. Ma arriva il derby e qualcosa bisogna inventarsi. Anche se il rischio è quello di assistere domenica a una stracittadina rattrappita più che mai, in linea con l’ultima di aprile: 1-1 senza feriti. Ma serve una scintilla. Una prestazione, prima ancora di un risultato, che faccia da elettrochoc, che dia un senso al tutto. Intanto la Roma perde Dybala, e il nostro pensieraccio è che Gasperini non se ne disperi così tanto.

Sarri [...] puo recuperare Rovella e Taty, ma non ha alternative all'ala e dovrà insistere su Cancellieri, ahilui. Anche se quelli come Cancellieri possono diventare uomini-derby a sorpresa. Di là, lo choc può venire da un altro che non ti aspetti: Pellegrini che torna e si vendica come il Conte di Montecristo. Lo vedremo. Ma per una volta, lo chiediamo col cappello in mano, fateci divertire.

(Il Messaggero)