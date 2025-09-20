Derby, schierati mille agenti: vigilanza aerea sugli ultrà

Mille agenti a cui si aggiunge il personale in borghese, dentro e fuori dallo stadio Olimpico, bonifiche a partire da questa notte, controlli mirati nei classici punti di ritrovo dei tifosi anche per le strade del centro storico ma soprattutto una "vigilanza" aerea che unendo droni all'elicottero della polizia permetterà di visionare dall'alto tutta la zona dello

stadio e le arterie limitrofe per poter intercettare tempi rapidi assembramenti e disordini e intervenire indirizzando le risorse in strada. [...] Memore dell'esperienza del 13 aprile quando almeno 500 tifosi provarono a scontrarsi con il risultato di avere poi oltre 20 agenti feriti, considerato il "muro" alzato dalle forze dell'ordine, da via di San Vitale l'attenzione resta altissima. Il dispositivo di sicurezza si comporrà di uomini e mezzi - in campo anche gli idranti - ma diversamente dal passato la vigilanza aerea è stata rafforzata. E questo permetterà attraverso la remotizzazione delle immagini in diretta presso il Centro per la gestione della sicurezza dell'evento, la necessaria canalizzazione delle informazioni per la eventuale rimodulazione dei servizi laddove si venissero a creare assembramenti pericolosi o si dovessero vedere gruppi numerosi in movimento. Le forze in campo già da oggi andranno aumentando con il passare delle ore fino a domani quando l'area intorno all'Olimpico vedrà uno schieramento importante di uomini e mezzi. Divisi come di consueto gli ingressi per le tifoserie di Lazio e Roma che già da questa mattina potranno accedere all'impianto per l'organizzazione delle tradizionali coreografie. [...] Nella Capitale per la prima stracittadina del nuovo campionato è previsto anche l'arrivo di diversi tifosi di squadre europee gemellate con i biancocelesti e i giallorossi ma non si attendono grandi numeri. [...] Grande attenzione sarà rivolta anche al post partita. Il deflusso è previsto a partire dalle 14 e di fronte c'è un intero pomeriggio e una serata da far trascorrere. [...]

(Il Messaggero)