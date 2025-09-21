Derby della capitale: sfide e protagonisti del match più atteso

Il derby della paura. Può sembrare una definizione esagerata, visto che la partita che manda in tilt due tifoserie e un'intera città si gioca già alla quarta giornata. In realtà l'aria è esattamente quella. Da paura. Perché Lazio e Roma non possono proprio permettersi di perderla, questa partita. La prima perché è già in crisi dopo tre giornate e una sconfitta alimenterebbe non solo la contestazione contro Lotito, ma anche la sensazione di una stagione da vivere nell'anonimato. La seconda perché una caduta darebbe il via alle critiche nei confronti di Gasperini e contro la società che non ha saputo accontentarlo sul mercato.

Insomma le premesse per uno spettacolo piacevole appaiono soffocate dal caldo [...] e dai timori, però attenzione, in panchina ci sono due maestri di calcio e in campo un po' di talento è rimasto [...]. Sarri di derby ne ha vinti 4 su 6, Gasperini è al debutto ma ha perfettamente capito la posta in palio, entrambi sperano nella vittoria della svolta. O nel pareggio della sopravvivenza.

Attrazione fatale. La trincea della vecchia scuola contro l'attacco di un centravanti rivoluzionario. Tradizione contro innovazione: gli opposti s'attraggono, pure in campo. E il derby romano si vince coi duelli. Castellanos da una parte, Mancini dall'altra. Due protagonisti uniti da un solo fattore comune: sono entrambi leader, ma senza la fascia da capitano. L'argentino comanda l'attacco biancoceleste, il toscano orchestra la difesa giallorossa. Cinque precedenti tra i due: tre volte in campionato (due vittorie per la Roma e due pareggi), una in Coppa Italia (Lazio vincente). [...]

Amici contro, di nuovo. Guendouzi e Konè il derby lo sentono eccome, tanto da mettere da parte i buoni rapporti. Sorrisi con la Francia, meno quando si parla di Lazio-Ro-ma. Lo ha dimostrato la stracittadina d'andata della scorsa stagione (2-0 per i giallo-rossi), quando i due furono protagonisti di una dura lite dopo uno scontro di gioco. [...] I due sono quelli che hanno visto di più il campo in queste prime tre giornate (287 minuti il giallorosso, 267 per il biancocelste), Gasperini e Sarri non possono fare a meno di loro. Concetto rafforzato dai numeri: entrambi registrano una media di 10 chilometri percorsi a partita, con i due francesi efficaci anche in fase di costruzione: Guendouzi segna un 88% per quanto riguarda la precisione dei passaggi, dall'altra parte Konè certifica un 91%. Praticamente entrambi i centrocampisti non buttano quasi mai la palla, mantengono il sangue freddo anche nei momenti più complicati. E questo al derby servirà eccome.

Incrocio pericoloso. C'è la storia di chi vive il derby come un tifoso e il presente di chi non l'ha mai provato. Romagnoli sfida Ferguson sul prato dell'Olimpico, dove passato e futuro s'incrociano nell'area di rigore. L'esperienza del centrale laziale (30 anni) contro la freschezza dell'attaccante romanista (20), perché i colpi dell'irlandese sono da big. Come il fisico, che gli permette di muoversi come il tecnico Gasperini comanda. Meglio del collega di reparto Artem Dov-byk, depennato, per il momento, dall'elenco dei titolari.

Nell'area laziale sarà muro contro muro: lo aspetta Romagnoli. [...]

Un derby per rinascere, o per avere più certezze. Provedel e Svilar si avvicinano alla stracittadina con obiettivi diversi. L'inizio di stagione del biancoceleste è stato incoraggiante, vuole mettersi alle spalle l'anno passato in panchina. [...]. Dall'altra parte, invece, Svilar è il punto di riferimento della Roma. La stracittadina è stata la sliding door del serbo, diventato titolare dopo il ko per 1-0 nel derby di Coppa Italia del 10 gennaio 2024 (in porta c'era Rui Patricio). Da quel momento parate su parate, con una percentuale di salvataggio del 77,8%, meglio del 96% dei pari ruolo nei cinque principali campionati europei. Numeri confermati anche in questa stagione, con una media di 2.7 parate a par-tita. Inoltre, con Svilar in porta, la Roma non ha mai perso contro la Lazio: due vittorie e un pareggio negli ultimi tre derby con il serbo tra i pali.

(la Repubblica)