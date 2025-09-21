Derby blindato

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Ci saranno circa 61mila spettatori oggi all'Olimpico per la prima delle due gare più sentite dell'anno. Al netto della Monte Mario, 38mila saranno i tifosi di casa presenti (i laziali) e 23mila i romanisti, per un incasso che sarà superiore ai 2.2 milioni di euro. Derby in programma alle 12.30, notizia che ha fatto storcere il naso a diversi sostenitori delle due squadre e anche in parte agli allenatori di Lazio e Roma. Oltre ai disagi legati alle alte temperature della Capitale, si tratta di un orario che sembra aver poco a che fare con i «grandi eventi» ma che gli addetti ai lavori hanno individuato come unico possibile visti i precedenti delle ultime stracittadine.

Lo spettacolo in campo non sempre è garantito quando le sfide sono così sentite, sugli spalti però non mancheranno le scenografie mozzafiato, mentre fuori dallo stadio l'allerta è massima. Già dalla serata di ieri l'area del Foro Italico è blindata con un fitto piano di sicurezza; saranno oltre 1.500 gli agenti impegnati e già dalle scorse ore sono stati presidiati alcuni pub e locali notturni, spesso punti di ritrovo degli ultra. La sorveglianza aerea sarà uno dei pilastri del dispositivo di sicurezza pianificato: i droni ad alta quota garantiranno una visuale completa ed in tempo reale delle direttrici principali percorse dalle tifoserie, allo scopo di individuare tempestivamente eventuali movimenti organizzati e, al contempo, garantire, attraverso la remotizzazione delle immagini in diretta presso il Centro per la gestione della sicurezza dell'evento, la necessaria canalizzazione delle informazioni per la eventuale rimodulazione dei servizi.

Previste lunghe procedure di filtraggio e prefiltraggio. Il piano predisposto dalla Questura inoltre prevede, come al solito, percorsi di afflusso dedicati per i sostenitori delle due squadre; a ciascuna tifoseria, infatti, sarà riservata una diversa zona utile per raggiungere lo stadio e le vie di afflusso: i laziali saranno a Ponte Milvio, mentre i romanisti presso il Ponte della Musica e il Ponte Duca d'Aosta (differenziati anche i parcheggi: Villaggio Olimpico per i sostenitori biancocelesti, piazzale Clodio per quelli giallorossi).

Prima dell'evento scatteranno le bonifiche delle aree pertinenziali dell'impianto sportivo, al fine di intercettare sul nascere eventuali derive legate a strategie di occultamento di strumenti e oggetti atti ad offendere. Infine, sono ben 22 le linee di trasporto pubblico per l'Olimpico potenziate in occasione della partita.