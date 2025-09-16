Derby ad alta tensione. Roma, mal di gol e Dybala non ci sarà: Gasp cerca rimedi

Non è un attacco da Gasp. Appena 2 reti nelle prime 3 partite, uno solo segnato da un attaccante. Un paradosso per un tecnico che fa del gioco offensivo la sua stella polare. E ora che anche Dybala si è infortunato [...], la Roma si prepara da oggi al derby con la Lazio con dubbi e criticità in più che il tecnico [...] spera di cancellare in fretta rimescolando le carte a disposizione. Emergono i problemi di un reparto d'attacco in cui il tecnico avrebbe voluto almeno due elementi in più per aumentare qualità e pericolosità. Ferguson si deve ancora sbloccare, Dovbyk è lontano dall'essere «dinamico» come vuole il tecnico, El Shaarawy non ha convinto contro Bologna e Pisa e El Aynaoui va rivisto. [...] Soulé è l'unica certezza al momento: è colui che ha l'uno contro uno e che può aprire le difese avversarie creando superiorità numerica, ma è chiaro che le squadre lo abbiano studiato a fondo riservando per lui se non una "gabbia" una doppia marcatura sistematica.

Normale che Gasperini chieda a questo punto un aiuto alle fasce per aumentare il numero di palle gol. Ed è a sinistra che il tecnico sta cercando di trovare la quadra, proprio in quella zona dove avrebbe visto bene Sancho e dove non può utilizzare ancora l'infortunato Bailey. Angeliño ha mostrato difficoltà nelle ultime tre gare (sempre sostituito) e sulla trequarti Gasp ha finora alternato El Shaarawy e Dybala in attesa di una soluzione più certa.

Quasi certamente verrà riproposto ElSha, ma non è da escludere che l'allenatore possa lanciare una catena di sinistra col greco Tsimikas (convincente in allenamento) terzino e lo stesso Angeliño più avanzato in un nuovo modulo 4-4-2. Un'opzione che il tecnico potrebbe, perché no, provare in settimana.

Test e verifiche che Gasp dovrà svolgere sapendo già peraltro che non potrà disporre di Dybala per un paio di settimane. [...] Si tratta, purtroppo, del 18° stop del trequartista da quando veste la maglia della Roma: Paulo è rimasto in campo solo per il 49,8% dei minuti totali a disposizione, quindi ha praticamente saltato una partita su due. Un guaio pure per Gasp che ora deve trovare, appunto, soluzioni alternative. E a proposito di gol da ritrovare, un altro dato non può che inquietare: finora la Roma non ha ancora segnato con una rete di un subentrato. Se si allarga lo sguardo al 2025 in Serie A, il punto risulta ancor più dolente, perché sono stati appena 3 i gol arrivati da giocatori entrati a gara in corso [...]. Una panchina, quella della Roma, che potrebbe rivelarsi corta. E su cui è sono seduti ormai da troppo tempo Pellegrini (uomo derby dello scorso anno) e Dovbyk, che Gasp si aspetta torni «dinamico» già da oggi.

(gasport)