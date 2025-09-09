Derby: 35.000 tifosi laziali

(...) Cresce l'attesa per il derby della Capitale del 21 settembre (ore 12.30). La cifra totale degli spettatori previsti per la stracittadina ha già raggiunto quota 45.000.

Questo dato tiene conto dei circa 25.000 abbonati della Lazio, a cui si aggiungono i 20.000 biglietti già venduti per la partita. Ieri alle 16 è scattata la vendita per i tifosi della Roma in Curva Sud, che ha già registrato circa 10.000 tagliandi staccati. Nei giorni scorsi si erano concluse le fasi di prelazione e la vendita per altri settori dello stadio, confermando il grande interesse per la sfida, che si giocherà in orario diurno a seguito degli incidenti verificatisi nell'ultima edizione.

(corsport)