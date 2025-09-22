Dalla pelle al cuore: Roma in volo, Lazio al palo

Capitano senza fascia, ma con il cuore. Sì, non avrà (ancora) troppa forza nelle gambe, né è (ancora) un atleta, ma dentro ha (ancora) quella magia romanista che lo distingue dagli altri e che, in certe partite, lo rende eroico. Il derby è una favola, e la scrive Lorenzo Pellegrini, che Gasp ripropone titolare dopo più di quattro mesi. Arriva inevitabilmente la quarta rete di Lorenzo alla Lazio, anche questa un bijou come le precedenti, tutte puntate sull'anima della Nord. Una sentenza: Lazio 0-1 Roma, decide Pellegrini. Gol e lacrime, tenute nascoste dall'amico Mancini. [...]

Per Gasp è derby al primo colpo, la terza vittoria in campionato arriva di nuovo per 1-0: il che racconta di una Roma con una buona fase difensiva ma qualche problema in attacco, che non sa uccidere le partite. Le tre reti giallorosse segnate finora sono di Wesley (Bologna), Soulé (Pisa) e Pellegrini (Lazio). Solo l'argentino figura nel parco attaccanti di Gasp, Ferguson e Dovbyk sono ancora a secco, a sinistra, si sa, c'è un problema, che ora - pure in attesa di Bailey - può essere tamponato con il ritorno alla vita del numero 7. [...]

La rete della Roma non è solo figlia del genio di Pellegrini, ma di un errore grossolano di Tavares, che perde palla sul lato corto della sua area: Rensch serve Soulé, che devia su Pellegrini la palla della festa. La Roma fa praticamente solo quello: Ferguson non trova spazi, Angelino aspetta il vantaggio per svegliarsi e Cristante perde troppi palloni. Koné porta qualità, ma mai un taglio per gli attaccanti. [...]

Gasp si arrabbia, la Roma soffre più del dovuto, anche in superiorità numerica. L'ultima chance è nei piedi di Cataldi, che con un tiro alla Zaccagni, colpisce il palo esterno alla fine del recupero. [...]

