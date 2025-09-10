Dai comitati "No Stadio" ricorso-flop al Tar. Respinto in tempi record

Bocciato. Ancora una volta il ricorso presentato dai No Stadio di Pietralata al Tar viene respinto. Per i giudici «Considerato che con i motivi aggiunti non è stato impugnato alcun nuovo provvedimento capace di mutare quanto già vagliato dalla Sezione né sono stati allegati eventi nuovi che hanno mutato la situazione in fat-to in senso peggiorativo per i ri-correnti» l'istanza viene respinta. L'istanza in questione era quella di sospendere d'urgenza la validità delle autorizzazioni per tagliare 26 alberi rilasciata dal Comune alla Roma ad aprile scorso. Per inciso, di quegli alberi 12 erano stati rimossi mentre per i restanti 241a Roma e il Comune avevano deciso di aspettare il Tar. (...) Non bastasse il doppio no incas-sato qualche giorno fa, a dispetto dei costi da sostenere per presentare i ricorsi al Tar, i No Stadio hanno presentato un secondo ricorso, quello bocciato ieri. Il "motivo nuovo" sarebbe la perizia dell'agronomo incaricato dal Comune di esaminare la questione bosco. Perizia che limita l'estensione di quest'area a poche centinaia di metri quadri e, soprattutto, con un valore botanico infimo e privo di particolari tutele. Un ricorso quanto meno anomalo visto che, nelle prime righe, chiedeva al Tar di annullare addirittura la perizia, un atto che non è annullabile. (...)

(Il Messaggero)