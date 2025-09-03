Da Ziyech a Pjaca: gli esterni offensivi presenti nella lista degli svincolati

IL ROMANISTA (D. FIDANZA) - La sessione estiva di calciomercato è giunta al termine anche se la Roma non è riuscita a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. Anche l'anno scorso fu così con Daniele De Rossi, con una rosa che venne completata grazie al mercato degli svincolati. In quella stagione ci si concentrò sulla difesa con Hermoso e Hummles, quest'anno invece servirebbe un attaccante. Nella lista dei parametri zero, è presente Marco Pjaca che in Serie A ha vestito le maglie di Juventus, Empoli, Torino e Fiorentina. Sempre come ala offensiva, spicca il nome di Ziyech, ex stella del Chelsea e che però difficilmente potrebbe rientrare in una valutazione di Massara e Gasperini. Un altro nome potrebbe essere quello di Lorenzo Insigne, ormai lontano dal calcio europeo da un bel po'. [...]

