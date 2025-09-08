Da Svilar fino a Leao: il gioco della top 11 di A

[...] Ci sono due squadre guida: Napoli e Inter. Ma anche avversarie che possono stare lì, ad approfittare di qualche passo falso: Juve e Milan in particolare. Vuol dire che tutte le rose hanno qualche punto debole, insomma non sono perfette, ma anche che tutte hanno qualità importanti e riconoscibili. E allora si può provare a "giocare", e in questo caso ogni

opinione è rispettabilissima, e comporre una sorta di puzzle, scegliendo la squadra ideale.

Portiere - La scelta è imbarazzante, perché ci sono protagonisti assoluti. Da Meret, fresco Campione d'Italia, a tre con un curriculum di altissimo profilo come De Gea, Maignan e Sommer. [...] E allora, con una carriera ancora da costruire e un palmares nettamente inferiore, la citazione va per il romanista Svilar, che nel campionato scorso ha impressionato più di tutti. Si riconfermerà? Nel frattempo, considerando anche l'età, e i parecchi anni di meno rispetto ai rivali, si può prendere in considerazione la quotazione che l'estremo difensore giallorosso ha raggiunto oggi sul mercato, ovvero una quarantina di milioni. Lui ha scelto di restare alla Roma. E adesso deve dimostrare di meritare tanta considerazione.

Difensori - La concorrenza è forte, anche perché è da una retroguardia forte, affidabile, che spesso nascono i successi. [...] Se hai Bremer - il centrale più forte del campionato - finisci per meritare il gradino più alto del podio. Con Gatti e Kalulu il reparto bianconero è di primissima qualità, ma soprattutto è Bremer a rendere tutti più forti.

Centrocampo - Il Milan si è rinforzato moltissimo, [...] l'Inter ha un campionario di grandi calciatori, ma dovendo scegliere, il primo posto spetta al centrocampo del Napoli, in cui è quasi impossibile mettere fuori qualcuno - tra McTominay, Lobotka, Anguissa e De Bruyne - e infatti Conte si è inventato il modo per farli stare tutti insieme.

Ali - Sono i calciatori che, con il modo di stare in campo oggi, fanno spesso la differenza. Perché creano la superiorità numerica, sono deputati a saltare l'uomo, accettando l'uno contro uno e possono anche garantire un buon numero di gol da aggiungere a quelli delle punte. E da questo punto di vista la scelta è quasi obbligata: vince la coppia del Milan, formata da Leao e Pulisic. Due potenziali solisti da accordare nel collettivo. [...]

Punte - Il Napoli ha il problema Lukaku, risolto con l'arrivo di Hojlund. La Juve, trattenendo Vlahovic, ha una coppia importantissima con David. Ma come fai a non mettere sul trono Lautaro e Thuram? Due che si completano alla perfezione: classe, velocità di gambe, di pensiero, potenza. La squadra-puzzle insomma è fatta, attingendo da Roma, Juve, Napoli, Milan e Inter.

[...] Nella scelta dell'allenatore a cui far guidare questa squadra, in gara ci sono i quattro che hanno vinto già lo scudetto:

Conte, Allegri, Pioli e Sarri. Più Gasperini, che due anni fa ha conquistato una storica Europa League con l'Atalanta. La scelta è difficile e contano le preferenze personali. [...]

(gasport)