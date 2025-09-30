Da Svilar a Mancini, quanti leader: la Roma è da record in Europa

L'ultima volta che la Roma si affacciò al primo posto fu nel 2021 con José Mourinho in panchina, quando dopo tre giornate erano a 9 punti. Se volessimo, però, trovare un anno in cui i giallorossi erano in cima alla classifica a questo punto del campionato, bisogna risalire al 2014, quando con Rudi Garcia erano 15 i punti conquistati, alla pari con la Juventus. [...] C'è però un altro dato da considerare e che discosta dal solito Gasperini: la Roma non prende mai gol. I giallorossi hanno subito una sola rete in 5 partite, nessuno dei top 5 campionati ha fatto meglio. Svilar, inoltre, ha tenuto la porta inviolata in 15 partite su 25 a partire da gennaio.

L'estremo difensore è sicuramente uno dei segreti, ma, poi c'è anche un terzetto consolidato e che sta funzionando: Celik, Ndicka e Mancini. [...] Adesso, però, bisogna crescere altrove. Contro il Verona si è finalmente sbloccato l'attacco ed ora Gasp attende anche Evan Ferguson, che non segna da quasi un anno. La difesa è una sicurezza, ma, devono diventarlo anche gli altri reparti.

(gasport)