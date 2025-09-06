Da Roma a Rio: Wesley incanta

Il legame tra la Roma e il Brasile ha radici lontane. Da Falcao, Cerezo, Cafù e Aldair fino ad arrivare ai più recenti Taddei e Alisson sono tanti i giocatori verdeoro che hanno scritto pagine indelebili della storia giallorossa. [...] Quest'anno, però, Massara è tornato a dare uno sguardo dall'altra parte del mondo e dal Flamengo è arrivato Wesley [...] Il momento di forma è ottimo e Carlo Ancelotti non ha esitato nel convocarlo in nazionale. Nella notte italiana tra mercoledì e giovedì è sceso in campo dal l' contro il Cile (vittoria per 3-0). Il Maracanà non lo ha di certo impressionato, è tornato in quella che è stata la sua casa per quattro anni e ha strappato applausi. Novanta minuti in campo conditi da ottimi numeri: ha concluso il match con l'85% di passaggi riusciti, quattro palloni intercettati (migliore della squadra) e nessun duello aereo perso. [...] La qualificazione è stata già messa in cassaforte e il 9 (ore 1.30 italiana) scenderà di nuovo in campo per sfidare la Bolivia. Sarà l'ultimo dei nazionali a ritornare, ma difficilmente Gasperini rinuncerà a lui. [...] Wesley ha voluto fortemente la Roma mettendo da parte l'interesse del Milan. Gasperini era nel suo destino dopo il trasferimento saltato all'ultimo momento all'Atalanta un anno fa. E i Friedkin per accontentare il tecnico hanno messo sul piatto 25 milioni più 5 di bonus. Si è subito integrato nel gruppo anche grazie a Dybala che lo ha chiamato i giorni precedenti al suo arrivo, i due hanno legato fin dai primi giorni soprattutto in Inghilterra. [...] Nel 2020 per aiutare la sua famiglia aveva lasciato il calcio per mettersi a lavorare come parcheggiatore. Poi la chiamata del Flamengo, ora è tempo di continuare a far bene con la Roma. E sognare il mondiale con il Brasile.

(Il Messaggero)