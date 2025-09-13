Da Ranieri a Gasp: l'Olimpico è blindato. La striscia di imbattibilità è di 18 partite

L'Olimpico ultimamente è tornato ad essere il giardino di casa per la Roma. Con Ranieri si è trasformato in un fortino quasi inespugnabile. E il quasi è d'obbligo. Anche sotto la guida di Sir Claudio una sconfitta è arrivata, proprio contro Gian Piero Gasperini. Era il 2 dicembre 2024, il tecnico di Grugliasco non era ancora nei pensieri dei tifosi (forse neanche in quelli della società) e i giallorossi uscirono con le ossa rotte sotto i colpi di De Roon e dell'ex Zaniolo. [...] Ma da quella partita Mancini e compagni non hanno più perso una partita in casa, neanche in Europa League. Ben 18 partite senza perdere tra cui 16 vittorie e 2 pareggi contro Napoli e Juventus. Un ruolino di marcia che non si è interrotto neanche con Gasperini che ha festeggiato con un successo l'esordio contro il Bologna. E a partire dalla gara di domani, la Roma si ritroverà a giocare all'Olimpico quattro delle prossime sei partite prima della seconda sosta per le nazionali. [...] Gasperini sogna un filotto per ritrovarsi ad ottobre con un buon numero di punti per non perdere distacco con le prime posizioni. L'obiettivo è sempre quello di tornare in Champions League dopo sette anni. L'anno scorso è scivolata via per un punto e sul cammino della Roma ci si era messo di mezzo sempre Gasp che oltre ad aver battuto i giallorossi in casa per l'ultima volta aveva anche interrotto una striscia di 19 risultati utili alla terzultima giornata. [...] Gasperini (oggi alle 13.45 la conferenza stampa) ha quasi tutto il gruppo a disposizione per la sfida di domani contro il Torino. Out solo Bailey che continua a lavorare per recuperare il prima possibile, ma non ci sarà né con i granata né al derby. Possibile ritorno tra i convocati per l'esordio in Europa contro il Nizza oppure col Verona. Ieri è tornato ad allenarsi in gruppo Wesley. Smaltito il sovraccarico muscolare, ma il brasiliano rimane in ballottaggio con Rensch. Gasp deciderà nelle prossime ore, ma al momento l'olandese è in leggero vantaggio. [...] Alle spalle di Ferguson pronta la coppia argentina Dybala-Soulé, mentre in mezzo al campo spazio a Cristante e Koné. [...] Rimandato l'esordio dal l' per El Aynaoui. In difesa il terzetto dovrebbe essere composto da Hermoso, Mancini e Ndicka. In porta Svilar. [...]

(Il Messaggero)