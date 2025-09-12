Da oggi vendita libera per il derby. Si parte da 15mila. Toro, quasi sold out

Prosegue la caccia al biglietto da parte dei tifosi giallorossi. Per la sfida contro il Torino di domenica a pranzo sono già stati venduti oltre 62.000 tagliandi, un dato che fa presagire l'ennesimo tutto esaurito all'Olimpico. La partita contro i granata faceva parte di un "pack" promozionale (...).

Più lenta, invece, la vendita per il derby contro la Lazio del 21 settembre (ore 12.30). Ieri si è chiusa la fase di prelazione per gli abbonati romanisti con 15.400 biglietti venduti per i settori Sud. L'orario e le polemiche sulla programmazione del match non hanno favorito il sold-out immediato. Da oggi saranno messi in vendita i tagliandi rimanenti, con l'obiettivo di riempire tutti gli spazi riservati ai sostenitori giallorossi.

Nel frattempo, è iniziata anche la vendita libera per l'esordio europeo contro il Lille del 2 ottobre (...), con il club che chiama a raccolta i tifosi per "fare ancora una volta la differenza". Anche in questo caso, la disponibilità residua è limitata, considerando i 44.000 abbonamenti coppe già sottoscritti.

(Il Romanista)