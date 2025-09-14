Da Nuoro fino a Nairobi: il mito-Totti non tramonta

Cosa hanno in comune due ragazzi nati uno a Nuoro e l'altro a Nairobi, oltre naturalmente a condividere questo pianeta? La risposta non è nemmeno così particolare, visto che si tratta dell'ammirazione per Francesco Totti che accomuna un bel po' di persone nel mondo. Il fatto è che Fabio Cocco ed Erick Oduor hanno l'ex capitano romanista protagonista delle loro vite pur senza averlo mai incontrato. [...] A Kibera, la più grande baraccopoli africana che sorge nel cuore di Nairobi, lo chiamano Totti perché con la maglia azzurra numero 10 campione del mondo nel 2006 dava calci al pallone. Oggi il Totti d'Africa recluta giovani per la sua squadra, nel tentativo di strapparli alla droga e alla criminalità. «Il calcio non risolve tutto, ma dà un motivo per sognare. E io sogno che Totti un giorno ci venga a trovare e vedere come il calcio qui è una speranza». [...]

Fabio Cocco, nuorese doc, giocherà la sua quattordicesima stagione con la squadra della sua città fra i dilettanti, campionato di Eccellenza sarda. «Totti è un esempio unico di classe, cuore e senso di appartenenza. E' il bambino che nasce tifoso e diventa giocatore, capitano, leader simbolo. Un mito». Sul cui regno il sole non tramonta mai.

(Il Messaggero)