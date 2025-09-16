Da 4 anni soffriamo di mal di gol

IL ROMANISTA (L. LATINI) - AAA gol cercasi. Un annuncio più che mai d'attualità dalle parti di Trigoria: la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Torino ha riacceso i riflettori sul problema attacco in casa giallorossa. Un problema ormai noto, anche perché risalente al recente passato romanista. Non è certo una novità, del resto, che la Roma faccia fatica a segnare: è stato così con Mourinho, con De Rossi, con Juric e persino con Ranieri, che pure ha fatto rendere la squadra al meglio. Le difficoltà offensive si stanno palesando anche con Gian Piero Gasperini, che non a caso quest'estate aveva battuto più volte su questo tasto, quando si parlava di mercato: i rinforzi lì davanti, però, sono uno ai box per infortunio (Bailey) e l'altro ancora a caccia del primo gol ufficiale (Ferguson). Se i successi di misura contro Bologna e Pisa erano riusciti in qualche maniera a mascherare le lacune lì davanti, il ko con i granata le ha invece rese ancor più lampanti.

Ma il tempo è dalla parte della Roma: a Gasperini il compito (tutt'altro che facile) di "cambiare pelle" a questa squadra; le caratteristiche dei calciatori, però, non possono essere cambiate, e questa squadra fatica a fare gol fin dall'arrivo di Mourinho. Lo dicono i numeri.

Dal 2021-22 ad oggi, la Roma ha segnato 232 gol in campionato, gli stessi della Juventus. Giallorossi e bianconeri sono però le big che si trovano più indietro nella classifica dei numeri offensivi. Basti pensare che l'Inter ha segnato ben 100 reti in più, 332: i nerazzurri in tal senso non hanno rivali. Al secondo posto c'è l'Atalanta con 287 gol, 281 dei quali proprio sotto la gestione di Gian Piero Gasperini. Seguono Milan (274 reti) e Napoli (271), quindi la Lazio nostra prossima avversaria (251) e la Fiorentina (235).

Per quanto riguarda la Roma, nel primo anno con lo Special One - quello del trionfo in Conference League - Pellegrini e compagni realizzano 59 reti in 38 gare di campionato (media-gol per partita di 1,55). La stagione seguente, 2022-23, quella della finale di Budapest, la presenza di Dybala non migliora i numeri offensivi in Serie A, anzi: soltanto 50 centri (in media 1,31 a partita). Nel 2023-24, con Mou prima e De Rossi poi, arrivano 65 gol.

L'anno scorso in totale sono stati 56, comunque pochini. Serve un'inversione di rotta in questo senso, altrimenti ambire a un posto in Champions sarà difficile.