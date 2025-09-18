Cross per Ferguson e pressione alta: la Roma all'assalto

Serve fare gol. Due reti in tre partite sono un bottino povero per una squadra di Gian Piero Gasperini. [...] Per ripartire, ci si affida a Ferguson, il centravanti che è ancora alla ricerca del suo primo gol con la maglia della Roma. Per riuscirci, ci sarà bisogno della precisione di Wesley ed Angelino al cross. L'attaccante irlandese, inoltre, non va in rete con un club da ben 327 giorni. Fino ad ora, ha messo insieme ben 192 minuti e un assist per Dybala, ma, nulla di più. Inoltre, di derby veri non ne ha mai giocati dal momento che il Brighton non ha una rivale. [...]

(gasport)