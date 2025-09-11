Cristante, il de Roon di Gasperini: è l'insostituibile di ogni allenatore

Nuova stagione, nuovi giocatori, ma, anche il solito Cristante in campo. Bryan ha appena iniziato la sua ottava stagione in maglia giallorossa come aveva concluso le altre: da titolare indiscusso. Il centrocampista rimane un titolare inamovibile per qualsiasi allenatore. Da Fonseca a Gasperini passando per Mourinho, De Rossi, Juric e Ranieri. [...] Sono 320 le presenze totali con la maglia della Roma e in stagione può entrare nella top 10 dei calciatori con più presenze nella storia giallorossa. Con l'Atalanta di Gasperini giocava più avanzato, mentre, con il passare degli anni si è ritrovato man mano più indietro. Un giocatore alla de Roon che nelle ultime stagioni è stata la colonna della Dea.

L'anno scorso lo strappo con la tifoseria sembrava essere insanabile. Insieme a Lorenzo Pellegrini si è ritrovato nell'occhio del ciclone sotto la gestione Juric. A gennaio è stato vicino all'addio, ma, la trattativa con la Fiorentina non è andata in porto. Poi anche lui è stato rivitalizzato dalla cura Ranieri ed ha riconquistato la fiducia di tutti. Pochi dubbi dopo l'arrivo di Gasperini che lo ha voluto fortemente in rosa, respingendo l'offerta del Como. [...] Dopo aver riconquistato la Roma, ora l'obiettivo è riprendersi l'Italia con Gattuso che lo osserva.

(Il Messaggero)