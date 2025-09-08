Crash test tra campionato e coppa. Missione Gasp: allungare la Roma

Sei partite in 22 giorni è l'inizio di un ragionamento che può finire in un solo modo: la Roma ha bisogno dei fattori di crescita. No, nessuna terapia medica. È che Gasperini ha un tempo limitato per esplorare l'inesplorato. Giusto un riferimento: fin qui l'allenatore ha impiegato 16 calciatori, nelle prime due giornate di campionato. Ecco: è il numero più basso della Serie A, tutti hanno messo in campo almeno un uomo in più. [...] Scelte ristrette, un po' per necessità e anche un po' perché agosto era il tempo della stabilità e non delle scommesse. Ora però serve un cambio di passo: Ghilardi, Ziolkowski, Tsimikas, Pisilli, ma anche Baldanzi e Pellegrini sono chiamati a dare risposte vere.

E sì perché ci si avvicina al primo tour de force stagionale, il primo blocco che va dal Torino (14 settembre) alla trasferta di Firenze (5 ottobre), con partite europee nel mezzo. Peraltro, non match abbordabili: da qui a ottobre gli avversari di Europa League sono Nizza in trasferta e Lilla all'Olimpico, due rivali che già faranno capire la prospettiva della fase campionato. Non è pensabile andare avanti pescando così poco nella rosa. E infatti non è l'intenzione del tecnico della Roma. «Sono i calciatori, in base a come giocano, a dirti se sono pronti subito o fra qualche mese», ha spiegato Gasperini. Dovranno raccontarlo presto Ghilardi e Ziolkowski, ad esempio: la fase difensiva del tecnico giallorosso non è canonica, c'è bisogno di memorizzare alcuni meccanismi, alcuni concetti specifici. E la verifica sarà fatta col campo, non solo negli allenamenti.

Il discorso è ancor di più valido, se possibile, per Tsimikas. Che gli esterni di Gasperini siano molto sollecitati è materia nota, ecco perché il greco avrà presto i suoi minuti al posto di Angelino, e non necessariamente solo a partita in corso. Altro giro, altro settore: il centrocampo. E un reparto dal quale Gasperini fin qui ha avuto zero minuti da Baldanzi e Pellegrini, per motivi sia fisici sia legati al mercato, ma pure dallo stesso Pisilli, mai impiegato. Adesso si entra in una fase diversa. Il mercato è alle spalle, la Roma ha bisogno di prendere risorse anche lì dove non pensava di poter attingere. E l'allenatore è già stato chiaro, con i diretti interessati e pure con il club: nessuna preclusione, al contrario solo la volontà di allungare il più possibile la rosa. Che questa è, almeno fino a gennaio. E da qui a gennaio c'è tanto in gioco: quanto sia fondamentale non vivere rincorrendo s'è già capito la scorsa stagione. I sei punti tra Bologna e Pisa, in questo senso, aiutano. Ora il prossimo step.

E senza troppa possibilità di aspettare.

(corsera)