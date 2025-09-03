Cori e saluti fascisti a Pisa: indagine della Digos sui tifosi della Roma

La marcia fascista sotto la torre di Pisa non è passata inosservata. L'invasione degli ultrà della Roma rischia di finire sotto inchiesta. Sono in corso accertamenti da parte della Digos per identificare i tanti che hanno intonato i cori fascisti in piazza dei Miracoli. [...] Tra cori fascisti e inni al Duce, hanno scandito il "As Roma capitolina" sulle note di faccetta nera. [...] Quella di Pisa è l'ennesima sfida che gli ultras giallorossi lanciano alle forze dell'ordine. Una dimostrazione di forza che promette di spingere il Casms a prendere decisioni drastiche in vista del derby del 21 settembre. Per non correre altri rischi, il fischio d'inizio potrebbe essere fissato alle 12:30 dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità anche sull'ennesima manifestazione fascista della frangia estrema del tifo giallorosso. [...]

(La Repubblica)