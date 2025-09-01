Convocati 10 giallorossi dalle nazionali

IL TEMPO (GAB. TUR) - Alla sosta a punteggio pieno. Non poteva desidera avvio migliore Gian Piero Gasperini alla guida detal Roma. Sei punti nei primi 180 minuti della stagione per affrontare le due settimane di pausa per le Nazionali con serenita. La squadra giallorossa tornerà ad allenarsi domani, dopo due giorni di riposo, e dovrà fare a meno dei calciatori impegnati con le rispettive selezioni. Mancini ritrova la maglia azzurra -l'unico tra i romanisti - per i due appuntamenti delle qualificazioni ai Mondiali con Estonia ed Israele (5 e 8 settembre). Pisilli, invece, giocherà con l'Under 21 nelle due sfide di qualificazione agli Europei con Montenegro e Macedonia del Nord (5 e 9 settembre). Wesley sarà a disposizione del Brasile di Ancelotti per le due gare di qualificazione al Mondiale contro Cile e Bolivia. Il brasiliano sarà l'ultimo a tornare a Trigoria visto che il secondo impegno è in programma nella notte tra il 9 ed il 10 settembre. Koné è ormai un punto fermo della Francia di Deschamps, che affronterà Ucraina ed Islanda (5 e 9 settembre). Tra i nuovi acquisti, Ferguson è stato chiamato dall'Irlanda, El Aynaoui dal Marocco e Ziolkowski dalla Polonia. L'ultimo dei tre a rientrare sarà l'irlandese, dopo la partita con l'Ungheria (9 settembre). Celik ha risposto alla chiamata della Turchia per le gare con Georgia e Spagna (4 e 7 settembre), così come N'Dicka alla convocazione della Costa d'Avorio per le sfide del 5 e 9 settembre. Anche Dovbyk, qualora restasse, sarà con l'Ucraina fino al 9 settembre.