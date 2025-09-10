Contro il Toro Gasp va sul sicuro: nessuna rivoluzione

Influenza reciproca. Gasperini ha cambiato la Roma e la Roma ha cambiato Gasperini. L'allenatore ha già in mente la squadra da schierare per la terza giornata di campionato: la stessa delle prime due, con l'eccezione di Paulo Dybala, pronto a tornare dal primo minuto a fianco di Soulé. Contro il Torino (domenica 14 all'Olimpico) non è ancora tempo di cambiamenti drastici. Le rotazioni possono attendere, come pure gli esperimenti che tanto avevano funzionato a Bergamo, dove il tecnico viveva di ballottaggi e rivoluzioni continue. (...) Nessun gol subi-to nelle prime due giornate di campionato: a Gasperini (tra Genoa, Inter, Palermo e Atalanta) non era mai capitato. Allo stesso modo: due vittorie di fila per uno a zero, nel solco dell'ultima esperienza di Ranieri. Le goleade di Bergamo sembrano un ricordo lontano, non tanto perché il tecnico abbia cambiato filosofia di gioco, quanto per la rinnovata cura del reparto difensivo. Gasperini sa di non avere tra le mani la sua creatura definitiva. Non al momento, per lo meno. Vuole plasmarla con pazienza, senza forzare la mano, evitando scossoni che possano turbare il processo di crescita. (...)

(La Repubblica)