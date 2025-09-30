Contro il Lille spazio a El Aynaoui e Ferguson

Un turnover forzato per non perdere il passo nemmeno in Europa. Gasperini contro il Lille è pronto a modificare le idee di partenza dopo le fatiche emerse contro il Verona. Giovedì all'Olimpico, spazio ad almeno un cambio per reparto. In difesa ci sarà Hermoso a far rifiatare uno tra Mancini e Ndicka, mentre sulle fasce Tsimikas e Rensch partono favoriti su Wesley ed Angelino. In mezzo al campo si scalda El Aynaoui e davanti turno di riposo per Pellegrini che verrà sostituito da El Shaarawy. A destra, invece, toccherà ancora a Soulé nonostante qualche acciacco. In attacco Ferguson è favorito su Dovbyk.

(gasport)