Comandano i leader: la difesa di ferro si fonda su Mancini. È l'anima giallorossa

Alla nazionale ci teneva da matti, non fosse altro perché mancava da oltre due anni. Ma ci tiene da matti anche alla partita di domenica contro il Torino, quella che può permettere alla Roma di continuare a viaggiare in vetta alla classifica. Gianluca Mancini va a caccia della terza vittoria consecutiva, nonché il miglior modo per arrivare al derby. Se c'è un nuovo aspetto nella Roma di Gasperini, è che è partita senza prendere neanche un gol nelle prime due di campionato, caratteristica che non sempre riusciva alla sua Atalanta. Il merito è anche di Mancini, che spostato al centro dei tre, ha trovato il giardino di casa sua. Lì ce lo ha messo Ranieri e al centro, il difensore ha esaltato tutte le sue doti. [...] Alla sua sesta stagione consecutiva in giallorosso, ormai Mancini è un leader indiscusso in campo e fuori. Poco importa se per il sistema adottato da Gasperini risulta essere il quarto capitano, molti lo considerano l'uomo della fascia.

(gasport)