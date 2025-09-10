Chiesa e Cristante, il ritorno

Tra un mese, altri due appuntamenti per la Nazionale che ha la necessità di non perdere colpi. Di vincere e segnare tanto. Possibilmente senza subire. Le sfide contro Estonia, a Tallinn, e Israele, a Udine, ci diranno se almeno il playoff sarà stato, almeno virtualmente, guadagnato. Rino ha tempo per rivedere i convocati, ma tra questi tornerà molto probabilmente Chiesa, che ha scelto di saltare gli appuntamenti di settembre per-hé «non ancora pronto». (...) Non è escluso che tra i convocati possa ricomparire Cristante, capace di garantire una certa solidità a metà campo. Solidità invocata da Gattuso dopo i quattro gol incassati da Israele. Bryan può essere l'uomo giusto per dare maggiore copertura alla difesa. (...)

(Il Messaggero)