Chi segna domenica? Solo in 8 sanno come si fa

Quattro contro quattro. Non sono molti i giocatori di Roma e Lazio che vantano almeno un gol nei derby: da una parte Pedro, Cataldi, Romagnoli e Zaccagni. Dall'altra Soulé, Pellegrini, El Shaarawy e Mancini. La percentuale è bassissima e solo il 19% dei giocatori utilizzati da Gasperini e Sarri ha segnato nel derby. Sono finiti i tempi di Totti, Delvecchio, Montella che rappresentavano gli spauracchi per la tifoseria avversaria e un punto di riferimento per la propria. [...] Nelle ultime 4 stracittadine sulla panchina della Lazio, Maurizio Sarri ha tenuto la porta inviolata, mentre, la nuova Roma di Gasperini ha subito solamente un gol in tre partite: i due volti da copertina sono loro. Ma da Saelemaekers ad Acerbi fino a Yanga-Mbiwa e Lulic, spesso nei derby sono diventati protagonisti personaggi che erano considerati sconosciuti.

(corsera)