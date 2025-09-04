Celik dal 1', Ziolkowski pronto all'esordio

[...] Questa sera scenderanno in campo Zeki Celik e Jan Ziolkowski. [...] Il difensore centrale scalpita per esordire tra i grandi, dal momento che si tratta della sua prima convocazione con la Nazionale maggiore, arrivata subito dopo la firma con la Roma. Domani sarà invece la volta di Koné, che scenderà in campo con la Francia nella sfida contro l'Ucraina delle 20.45, in cui sarà presente anche Dovbyk. In contemporanea ci sarà anche Tsimikas con la Grecia, che affronterà la Bielorussia. Giocherà anche il Brasile di Wesley, impegnato contro il Cile alle 2.30 (ora italiana), con l'esterno giallorosso che si candida per un posto dal 1' dopo aver raggiunto la terza convocazione in verdeoro. Grande attesa anche per l'esordio di El Aynaoui, che è stato convocato per la prima volta con i più grandi dopo aver scelto il Marocco e che se la vedrà domani alle 21 contro il Niger. [...]

(Il Romanista)