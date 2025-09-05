C'è Pellegrini. Show del baby Paratici, figlio del ds

IL TEMPO (L. PES) - Pellegrini da mediano e il baby Paratici in vetrina. L'amichevole del giovedì di Trigoria si conclude con otto reti segnate dalla Roma contro la formazione del Roma City che milita in Eccellenza. Senza gli undici nazionali assenti e Rensch alle prese con piccoli guai fisici, Gasperini mette in campo una formazione sperimentale. In porta si alternano Gollini (che il tecnico ha preferito inserire in lista Uefa) e Vasquez. Linea difensiva a tre con Ghilardi, Hermoso e Angelino. El Shaarawy e Soulé ad agire da esterni, Pellegrini e Cristante in mediana e Baldanzi con Dybala a supporto della punta: il giovane classe 2008 Lorenzo Paratici, figlio del noto direttore sportivo ex Juve che i giallorossi hanno prelevato dalla Samp nell'ultimo giorno di mercato in prestito con diritto di riscatto. Paratici firma la tripletta e colpisce anche un palo approfittando della chance concessa dal Gasp che si è ritrovato senza attaccanti tra i «big» Ferguson e Dovbyk con Scozia e Ucraina e il giovane Arena con I'Under 19. Lo scorso anno si era messo in mostra con 17 gol in 39 presenze tra Under 17 A, Under 18 e Primavera blucerchiata. Doppiette per Baldanzi e Cristante e la rete immancabile di Soulé. A bordocampo anche il ds Massara che a fine gara ha salutato con un cinque tutti.