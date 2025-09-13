C'è già profumo di derby. La Roma cavalca l'onda e Gasp cerca conferme

La Roma domani alle 12.30 (diretta tv su Sky e Dazn) all'Olimpico non ha alternative: contro il Torino deve vincere. Non solo per proseguire la striscia positiva inaugurata con i successi su Bologna e Pisa, ma anche per blindare il primo posto in classifica e, soprattutto, arrivare al derby del 21 con la serenità e la spinta emotiva che solo una serie di vittorie consecutive può garantire. [...] Il calendario di giornata regala uno scenario invitante: la Juventus sfida l'Inter, il Napoli va a Firenze, la Cremonese gioca a Verona. Occasioni che potrebbero favorire i giallorossi. Lo stadio sarà pieno, ennesima prova di fedeltà della tifoseria, chiamata a spingere la squadra oltre i propri limiti. Ora la palla passa a Gasperini, atteso oggi in conferenza, anche se difficilmente arriveranno anticipazioni sulla formazione che scenderà in campo contro la squadra di Baroni. Di sicuro, il tecnico dovrà provare ad allungare la rosa. I numeri parlano chiaro: la Roma è la squadra che ha utilizzato meno giocatori in Serie A, appena 16. El Aynaoui, Pisilli, Baldanzi, Dovbyk e Ghilardi hanno avuto pochi minuti e andrebbero recuperati, così come Pellegrini. [...] Le sostituzioni più obbligate che creative: Rensch per Angelino, Dovbyk a dare fiato a Ferguson, El Aynaoui a turno sulla trequarti, Dybala gestito con cautela. Proprio l'argentino rappresenta la variabile più interessante. Finora ha giocato al massimo un tempo, ma la condizione cresce e la sensazione è che possa partire dall'inizio insieme a Soulé, aumentando le soluzioni offensive. [...] Questa è l'ultima settimana con ritmi "normali", prima dell'avvio dell'Europa League e del tour de force che porterà a giocare ogni tre giorni. Ma il presente impone una priorità: battere il Torino e consolidare la rotta verso il derby.

(Corsera)