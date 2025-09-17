Caro vecchio derby

Ancora loro, Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini, che navigano in queste acque da un bel po' di tempo. Dal 2005, da quando il faccia a faccia era in Serie B, uno sulla panchina del Crotone e l'altro su quella del Pescara o con Mau all'Arezzo e Gasp al Genoa. Quei due oggi sono gli allenatori più anziani della Serie A. [...] Per Gasp è la prima e come noto, non si scorda mai. La settimana lunga, l'attesa, la gente che ti chiede di battere i rivali, a Bergamo questo non succedeva. I due si stimano, magari non si amano e qui sono costretti a tirare dritti per la propria strada. [...] Di vecchio in questo derby c'è poco. Lazio e Roma non sono due squadre che speculano, non amano il controgioco. La concezione della fase difensiva parte da principi diversi: Sarri ama difendere con il pallone tra i piedi, Gasperini invece vuole andarselo a prendere per puntare dritto verso la porta avversaria. La Lazio deve riemergere dalla brutta figura di Reggio Emilia, la Roma deve dimostrare che quella vista con il Torino era una parente povera. [...] Sarà un derby sincero e ci darà un indirizzo per la stagione di entrambe: la Champions al momento è l'obiettivo ma non sarà semplice raggiungerlo. Sarri ha un vantaggio: il derby di Roma è una partita che conosce e l'ha anche vinta contro un colosso come Mourinho. Gasp non conosce la stracittadina, ma sa tutto del suo avversario.

(Il Messaggero)