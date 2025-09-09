Caro Gasperini, ora ti tocca fare il Re Mida

Un Gasperini diverso dal solito, quasi inaspettato: conciliante, diplomatico e propositivo. A Bergamo, (...) faticano a crederci, abituati a un tecnico più irruento. La realtà è che il nuovo allenatore della Roma sembra aver compreso appieno la situazione del club: la necessità di rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, l'impossibilità di fare subito follie sul mercato, e la fiducia riposta in lui dalla proprietà come il vero "fuoriclasse", il 'Re Mida' capace di valorizzare i giocatori a disposizione.

In attesa del mercato di gennaio, dove la società ha promesso il massimo supporto, ora tocca a lui. E la partenza è stata eccellente: sei punti nelle prime due partite, una chiara identità di gioco già visibile e il consenso crescente di una piazza che, al suo arrivo, non era del tutto unanime.

Il compito immediato di Gasperini è chiaro: migliorare i giocatori a disposizione, una delle sue specialità (...), e allargare le opzioni in rosa (già 16 i calciatori utilizzati). Fondamentale sarà il recupero di elementi che possono rivelarsi determinanti, come Pellegrini, Dovbyk e Baldanzi, specialmente con l'inizio delle tre partite a settimana. Se Gasperini riuscirà in questa missione, la Roma potrà avvicinarsi al mercato invernale con un ottimismo e una solidità che mancavano da tempo.

(La Repubblica)