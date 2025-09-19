Cancelli aperti alle 10: bonifiche e filtraggi. Così sarà blindata l'area di Roma Nord

Ieri in Prefettura il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, oggi il tavolo tecnico in Questura. Tappe obbligate di avvicinamento al derby di domenica mattina, che si annuncia rovente. In tutti i sensi. Sul fronte dell'ordine pubblico e su quello climatico. Si gioca alle 12.30, come disposto dopo le valutazioni dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del Viminale, e per questo motivo il piano di sicurezza scatterà già dalla serata di domani attorno al Foro Italico. Anche perché sarà anticipata anche la preparazione delle coreografie. Un altro momento delicato. E non solo. (...) I precedenti sono numerosi tanto che la decisione di giocare di mattina è proprio legata agli scontri dell'aprile scorso a ponte Milvio con ultrà romanisti e laziali protagonisti di mezz'ora di guerriglia. Quindi per domenica cancelli aperti probabilmente dalle io per con-sentire lo svolgimento delle lunghe procedure di pre-filtraggio e filtraggio. Circa 1500 agenti in campo, bonifiche da domani sera, come detto, dentro e fuori l'Olimpico. Presidiati già nella notte precedente alcuni pub a Roma nord e in centro per evitare contatti fra ultrà biancocelesti e giallorossi. Saranno rimossi auto e cassonetti e la zona attorno allo stadio verrà battuta palmo a palmo alla ricerca di eventuali arsenali di armi e petardi nascosti fra siepi e banchine del Tevere, e su veicoli parcheggiati. (...) In tutti i casi l'Agenzia per la Mobilità ha già comunicato i divieti di sosta fra Foro Italico, Famesina, ponte Milvio e piazzale Maresciallo Giardino, fino a piazza Mancini e allo stadio Flaminio da una parte e Tor di Quinto dall'altra. Chiuso ponte Duca d'Aosta. Strade interdette sempre nelle stesse zone a partire dalla prima mattinata di dopodomani. Sono infine 22 le linee di trasporto pubblico potenziate dall'Atac per l'arrivo e il deflusso dallo stadio.

(corsera)