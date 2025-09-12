Caccia allo sponsor: colloqui per la permanenza di Riyadh Season come sponsorizzazione minore, ma nessun accordo trovato

La Roma è da tempo alla ricerca di un nuovo main sponsor e il club giallorosso è in trattativa con alcuni marchi per cercare di aumentare i ricavi e migliorare il bilancio. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, la società capitolina ha provato a trattenere Riyadh Season (lo sponsor comparso nelle ultime due stagioni) limitandolo a una sponsorizzazione minore, ma i colloqui non sono andati a buon fine. Dopo la fumata nera, quindi, il marchio saudita è completamente sparito dal parco delle partnership.

(Il Tempo)