Caccia alla vetta: battere il Verona per volare in alto. La Roma ora sogna

Una vittoria non solo per continuare a crescere, ma anche per sognare in grande. Battendo oggi il Verona, la Roma di Gasperini centrerebbe il quinto successo stagionale e, grazie al pareggio della Juventus, aggancerebbe momentaneamente la vetta della classifica in attesa del big match serale tra Milan e Napoli.

Nonostante l'entusiasmo generato dalle recenti vittorie nel derby e a Nizza, Gasperini predica cautela: "Partite come quella di oggi sono anche pericolose. Se sei sterile (...) rischi anche di perderle". Il tecnico è però soddisfatto della crescita della squadra, che si sta "esprimendo meglio di partita in partita", protagonista di una delle sue migliori partenze in carriera. "Quello che conta è aggiungere qualcosa in ogni gara, avere sempre qualche certezza in più. Prima di raccogliere bisogna seminare", ha dichiarato.

Il mantra di Gasperini è allargare la rosa dei giocatori affidabili. Attualmente, individua un "nucleo portante" di 8-10 elementi, tra cui Svilar, Mancini, Cristante, Koné e Soulé, ma l'obiettivo è integrare al più presto anche Pellegrini, Rensch, Tsimikas e altri.

Proprio su Pellegrini, reduce da due prestazioni decisive, Gasperini ha speso parole importanti: "Lorenzo ha dato una risposta importante (...). Deve ritrovare continuità, forza, carattere e personalità", qualità che gli permetterebbero di entrare stabilmente nel gruppo dei titolarissimi. Oggi, però, potrebbe partire dalla panchina per essere impiegato a gara in corso. Gli altri dubbi di formazione riguardano la fascia destra, con il ballottaggio Wesley-Rensch, e l'attacco, dove Ferguson e un Dovbyk "in crescita atletica" si contendono una maglia da titolare.

