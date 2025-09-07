Basta un gol di Galli per battere il Milan. Secondo successo per le giallorosse

[...] Dopo il brillante debutto con la Ternana, la Roma femminile di Luca Rossettini conferma il proprio stato di forma superando anche il Milan nella seconda giornata della Serie A Women's Cup. A decidere un confronto combattuto è la rete di Giulla Galli, subentrata a metà ripresa e capace di firmare al 79' il gol che vale l'1-0. In attesa del recupero tra Sassuolo e Ternana, le giallorosse guidano il Gruppo C a punteggio pieno con sei punti, davanti alle emiliane ferme a tre e a Milan e Ternana ancora ferme a zero. [...]

(corsera)