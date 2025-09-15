Baroni bestia nera per Gasp. Cade l'imbattibilità casalinga

IL TEMPO - Contro Baroni non si passa. Due anni fa l'ultima vittoria di Gasperini contro il tecnico toscano che ieri all'Olimpico ha anche interrotto la striscia positiva della Roma che non perdeva dallo scorso 2 dicembre proprio contro l'Atalanta di Gasp che aveva interrotto la serie positiva anche lo scorso maggio. Lo scorso anno, sulla panchina della Lazio, Baroni aveva battuto il tecnico di Grugliasco a Bergamo dopo il pari dell'Olimpico mentre due stagioni fa col Verona strappò un pari in casa nerazzurra dopo il ko del settembre 2023 deciso da Koopmeiners. Non è bastata l'idea di provare a sorprendere senza centravanti in un'amara domenica per i colori giallorossi.