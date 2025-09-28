Ballottaggio tra Wesley e Rensch

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Qualche nodo da sciogliere, soprattutto sulla corsia di destra. Dopo aver saltato il derby per i problemi gastrointestinali ed esser rimasto in panchina a Nizza, Wesley reclama una maglia da titolare nella sfida di oggi pomeriggio contro il Verona. Le risposte positive di Rensch nelle ultime due uscite, però, potrebbero convincere Gasperini a puntare nuovamente sul laterale olandese. Anche Celik sta offrendo garanzie al fianco di Mancini e N'Dicka e sembra partire avanti nel ballottaggio con Hermoso. Cristante potrebbe riprendersi il posto in mediana con Koné, così come Angelino dovrebbe rientrare tra i titolari. Pellegrini è favorito su El Shaarawy e Baldanzi per completare la trequarti con Soulé. In questo primo mese di stagione la Roma ha faticato a trovare la via del gol, con i due centravanti rimasti ancora a secco. All'Olimpico, tra poche ore, la scelta di Gasp in attacco dovrebbe ricadere nuovamente su Ferguson, che spera di sbloccarsi con la maglia giallorossa e di non fermarsi più.