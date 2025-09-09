Baldini alla carica. Lipani, Pisilli, Ndour: il ct scatena i leoni del centrocampo

Se si parla di Macedonia del Nord in ambito calcistico, il ricordo della mancata qualificazione al Mondiale 2022 è ancora vivo. I ragazzi dell'Under 21, oggi, hanno l'opportunità di affrontare lo stesso avversario, (...) nella seconda partita di qualificazione all'Europeo. Dopo il successo all'esordio contro il Montenegro, la squadra di Silvio Baldini cerca conferme, e il CT punta forte sul talento del suo gruppo, in particolare sul centrocampo, da sempre punto di forza delle nazionali giovanili. (...) Il trio formato da Niccolò Pisilli, Luca Lipani e Cher Ndour è confermatissimo.

Pisilli e Ndour, già protagonisti nel biennio precedente, sono i "veterani" del reparto. Il centrocampista della Roma, in particolare, ha già esordito con la Nazionale maggiore e da lui Baldini si aspetta molto. "Dai veterani come Pisilli e Ndour mi aspetto che tirino fuori il massimo, hanno un grande potenziale", ha dichiarato il CT. (...) Insieme al regista Lipani, formano un reparto affiatato che consente anche flessibilità tattica, passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1 con le incursioni di Ndour e l'inventiva di Pisilli sulla trequarti.

(gasport)