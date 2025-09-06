Bailey-Tsimikas: c'è una Roma tutta da scoprire

IL TEMPO (L. PES) - Non è ancora vera Roma, o meglio, ce n'è tanta ancora da scoprire. Soltanto sedici i calciatori utilizzati da Gasperini nelle prime due gare di campionato, tra infortuni e arrivi dell'ultimo momento. Ma dalla ripresa in poi, soprattutto con l'inizio dell'Europa League, le rotazioni aumenteranno e sono tanti i «nuovi» protagonisti pronti a prendersi la scena. Da Bailey a Tsimikas passando per Ziolkowski fino a Ghilardi o El Aynaoui che tra Bologna e Pisa ha giocato soltanto mezz'ora. Nuovi acquisti che possono dare una mano al tecnico con nuove soluzioni e caratteristiche mancanti. Tra i più attesi c'è certamente l'attaccante giamaicano arrivato in prestito dall'Aston Villa ma subito ai box dopo il primo allenamento. Il 20 agosto, infatti, l'ex Leverkusen ha subito una lesione al retto femorale che gli permetterà di tornare in campo soltanto alla fine del mese. Nel mirino c'è la trasferta europea di Nizza anche se la gara col Verona potrebbe essere maggiormente alla portata. In assenza di un esterno sinistro titolare dal mercato, l'ala mancina ad oggi rappresenta la prima scelta al fianco di Soulé alle spalle della prima punta, Dybala permettendo. La coppia di argentini ha dato ottime risposte nel secondo tempo di Pisa e Gasperini, ora che la Joya ha aumentato il minutaggio da sfruttare, potrebbe lanciarli dal primo minuto domenica prossima all'Olimpico contro il Torino. Ma Bailey può essere davvero una carta importante per il tecnico grazie alla sua rapidità nella corsa e agli strappi che possono regalare profondità alla squadra.

Non solo lui, però. Anche il greco Tsimikas, in prestito dal Liverpool, vuole stupire e provare a mettere in difficoltà le scelte di Gasp per la corsia di sinistra dove c'è Angelino. L'esperienza e l'abitudine a un campionato molto più competitivo come la Premier consentono al nazionale ellenico di giocarsi le sue carte in giallorosso anche da quinto di centrocampo. Poi ci sono i difensori Ziolkowski (ancora mai a disposizione del Gasp data la convocazione con la Polonia) e Ghilardi. Giovani di prospettiva che gradualmente daranno il cambio ai più esperti. Ma anche chi è qui da più tempo cerca più spazio: El Aynaoui, ad esempio, è stato tra i più positivi nel pre-campionato, ma ancora non ha mai iniziato da titolare in gare ufficiali. Il marocchino può spaziare tra mediana e trequarti ma la sensazione è che avrà sempre più considerazione e opportunità da qui alla possibile partenza per la Coppa d'Africa di dicembre. Sempre tra centrocampo e trequarti ora proverà ad inserirsi anche Pellegrini, tornato solo di recente dal lungo stop e comunque in partenza a gennaio. Ma, in ogni caso, la lista di giocatori ancora tutti da scoprire è lunga e dopo la sosta si vedrà la vera Roma, sia a livello tattico che di scelte dei singoli. Intanto dopo l'ultimo allenamento di ieri mattina la squadra tornerà in campo martedì dopo tre giorni di riposo e comincerà a preparare la gara di domenica prossima all'Olimpico, dove alle 12.30 arriverà il Torino di Baroni.