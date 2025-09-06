Bailey prova per Nizza. Rensch non preoccupa

Archiviata l'amichevole di giovedì, ieri la Roma si è ritrovata a Trigoria per l'ultimo allenamento della settimana. Nel programma iniziale ne era previsto anche un altro questa mattina, ma Gasperini ha deciso di concedere ai pochi calciatori rimasti a Trigoria tre giorni di riposo. [...] Sono ben 11 quelli impegnati con le rispettive nazionali ai quali vanno aggiunti Sangaré, Rensch e Bailey che non si sono allenati in gruppo nei giorni scorsi. L'olandese non preoccupa e sarà a disposizione per la gara contro il Torino al ritorno dalla pausa. Procede il recupero dell'esterno giamaicano che è out per un problema al retto femorale destro accusato il giorno del primo allenamento. Non ci sarà con i granata e neanche nel derby del 21 settembre, ma punta alla trasferta di Nizza. Il ritorno in gruppo è previsto pochi giorni prima dell'esordio in Europa League dei giallorossi e ha voglia di essere convocato. In caso contrario si vedrà per la prima volta contro il Verona pochi giorni dopo ma la riabilitazione procede bene senza particolari intoppi. [...] In gruppo anche ieri Pierluigi Gollini che è stato inserito a sorpresa in lista Uefa dopo un'estate con le valigie in mano. È lui il nuovo vice Svilar con Vasquez che sarà il terzo. Zelezny verrà utilizzato quasi esclusivamente in Primavera. [...]

(Il Messaggero)